Séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7 près de Taïwan

Un séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7 s'est produit mercredi près de Taïwan, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans, provoquant des alertes au tsunami à Taïwan, au Japon ainsi qu'aux Philippines.

Pour comprendre ce choix, Mediapart s’est plongé dans le dossier.Fondée par Sam Altman, patron d’OpenAI, l’entreprise distribue sa nouvelle cryptomonnaie à toutes les personnes ayant « prouvé leur humanité ». Pour ce faire, elle a déjà scanné les iris de 4,5 millions de personnes sur la planète. Dont un million en Argentin

Alertes au tsunami aux Philippines, à Taïwan et au Japon après un puissant séismeTaïwan vient de connaître ce mercredi 3 avril près de sa côte est son plus puissant séisme depuis celui 1999, qui avait fait 2 400 morts. Sa magnitude de plus de 7 entraîne une alerte tsunami sur l'île, mais aussi au Japon et aux Philippines.

Alertes au tsunami à Taïwan, au Japon et aux Philippines après un puissant séismeSitués à la frontière de plusieurs plaques tectoniques, Taïwan et le Japon sont fréquemment touchés par des séismes. Pour limiter les risques autant que possible, les deux pays appliquent des normes de construction parmi les plus strictes au monde.

Japon: alerte au tsunami à Taïwan et Okinawa après un violent séismeDes vagues de trois mètres de haut, voire plus, sont redoutées après qu’une secousse de magnitude 7,5 a été enregistrée ce mercredi.

Séisme à Taïwan: deux immeubles s’effondrent près de l’épicentreDeux immeubles se sont effondrés mercredi à Hualien, une ville située près de l’épicentre du violent séisme qui a frappé la côte est de Taïwan, selon les pompiers.

Violent séisme à Taïwan : alerte au tsunami déclenchée, des bâtiments partiellement effondrésPlusieurs bâtiments se sont partiellement effondrés à Hualien après le séisme de magnitude 7,5 qui a secoué Taïwan le 3 avril 2024.

Taïwan : un violent séisme frappe l'île, plusieurs alertes au tsunami émisesUn puissant séisme s'est produit, mercredi 3 avril, près de Taïwan. Sa magnitude est supérieure à 7.

