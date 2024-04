Séisme de magnitude 6,0 au large de Fukushima

Un séisme sous-marin de magnitude 6,0 selon l'agence météorologique japonaise (JMA) s'est produit jeudi au large des côtes du département de Fukushima, dans le nord-est du Japon, sans déclencher d'alerte au tsunami. Les médias locaux n'ont pas signalé de dommages ou victimes dans l'immédiat.

Ce séisme, qui a aussi été ressenti à Tokyo, est survenu au lendemain d'un très violent tremblement de terre près de Taïwan qui a fait neuf morts et plus de 1000 blessés dans l'île, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le Japon et Taïwan subissent fréquemment des tremblements de terre, et pour tenter de limiter leurs conséquences appliquent des règles de construction extrêmement strictes. Leurs habitants sont aussi régulièrement sensibilisés aux mesures d'urgence face aux catastrophes naturelles. Au Japon, 2227 secousses d'intensité 1 ou supérieure sur l'échelle japonaise shindo (intensité sismique) ont ainsi été ressenties en 2023, selon la JM

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Penélope Cruz : «Aucun amour n'est parfait, car aucun individu ne l'est»INTERVIEW - Au côté de Brad Pitt, l’actrice espagnole, ambassadrice Chanel, illumine l'hommage au film Un Homme et une femme dans la nouvelle campagne de la maison de couture.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Japon: alerte au tsunami à Taïwan et Okinawa après un violent séismeDes vagues de trois mètres de haut, voire plus, sont redoutées après qu’une secousse de magnitude 7,5 a été enregistrée ce mercredi.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Taïwan : un puissant séisme secoue l’île, des alertes au tsunami émisesLe tremblement de terre de magnitude 7,5 fait craindre un tsunami sur Taïwan, au Japon et aux Philippines.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Taïwan : un violent séisme frappe l'île, plusieurs alertes au tsunami émisesUn puissant séisme s'est produit, mercredi 3 avril, près de Taïwan. Sa magnitude est supérieure à 7.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Alertes au tsunami à Taïwan, au Japon et aux Philippines après un puissant séismeSitués à la frontière de plusieurs plaques tectoniques, Taïwan et le Japon sont fréquemment touchés par des séismes. Pour limiter les risques autant que possible, les deux pays appliquent des normes de construction parmi les plus strictes au monde.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Alertes au tsunami aux Philippines, à Taïwan et au Japon après un puissant séismeTaïwan vient de connaître ce mercredi 3 avril près de sa côte est son plus puissant séisme depuis celui 1999, qui avait fait 2 400 morts. Sa magnitude de plus de 7 entraîne une alerte tsunami sur l'île, mais aussi au Japon et aux Philippines.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »