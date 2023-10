Seine-Saint-Denis. Un incendie se déclare dans une maison insalubre divisée en seize appartements

, dans la nuit de mercredi 25 au jeudi 26 octobre 2023. Le logement était situé au rez-de-chaussée d’une ancienne maison qui compte quinze autres appartements, rapporte

Il était vide et l’électricité avait été coupée. Aucune victime n’est à déplorer et l’origine de ce sinistre est pour l’instant inconnue. La municipalité a dû reloger la vingtaine de locataires du bâtiment, principalement des hommes seuls et une famille.

En 2017, la mairie de Romainville avait pris un arrêté d’insalubrité visant cette maison divisée en appartements. Puis le bien a été cédé à un ancien agent immobilier, qui ne pouvait pas conserver les locataires en raison de cette décision municipale. Mais il n’en aurait pas tenu compte.Diverses expulsions ont depuis été ordonnées, relate le quotidien francilien. headtopics.com

