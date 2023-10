Seine-Saint-Denis : deux individus ayant participé à des émeutes récemment expulsés de leur logement

Les expulsions se poursuivent, conformément aux préconisations du ministre de l’Intérieur. Alors que Gérald Darmanin n’a cessé de demander ces derniers mois une « fermeté systématique » à l’encontre des «délinquants auteurs de violences urbaines», deux nouvelles expulsions locatives ont récemment eu lieu, a appris Le Figaro de source proche du dossier ce vendredi 27 octobre.

Cet individu avait été mis en cause pour dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui, aggravée par au moins deux circonstances: violence sur un fonctionnaire de la police nationale et «participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens», a-t-on pu lire.

Lire la suite:

Le_Figaro »

Seine-Saint-Denis : la ville de Saint-Ouen veut réhabiliter le quartier AragoEnclavé, décrépit et concentrant une grande pauvreté, le quartier était l'un des derniers de la commune à ne pas bénéficier de programme d'aménagement. Lire la suite ⮕

Une sexagénaire mortellement percutée par un bus de la RATP en Seine-Saint-DenisUn tragique accident de la circulation est survenu mardi 24 octobre 2023 en fin de journée à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Une femme de 62 ans d’origine coréenne a été mortellement renversée par un bus de la RATP alors qu’elle traversait la rue au passage piéton. Son conjoint, blessé dans l’accident, est toujours dans un état grave. Lire la suite ⮕

Seine-Saint-Denis : La Poste et la police main dans la main contre les incivilitésLors des émeutes de juillet, 22 bureaux de poste ont été dégradés dans le département Lire la suite ⮕

Les propositions des maires de Mulhouse et de Saint-Denis pour lutter contre l'habitat indigneLes maires des villes alsacienne et francilienne ont remis un rapport au ministre délégué au Logement sur la lutte contre l'habitat indigne et dégradé. La ville alsacienne s'est notamment appuyée sur son expérience des copropriétés en immeuble de grande hauteur. Lire la suite ⮕

Plan anti-émeutes: 'J'ai été très déçu (...) Ce que j'ai vu, ce sont des bouts de mesures', affirme Zartoshte Bakhtiari, maire “divers droite” de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis)VIDÉO - Élisabeth Borne a présenté ce jeudi le volet régalien du plan anti-émeutes du gouvernement devant 500 maires rassemblés à la Sorbonne, en réponse aux violences du mois de juin, qui avaient fait suite à la mort de Nahel, jeune homme tué par un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre. Parmi les... Lire la suite ⮕

Seine-Saint-Denis: la ville de Tremblay-en-France a-t-elle le meilleur maire du monde?VIDÉO - Un Francilien va-t-il devenir le meilleur maire du monde? 25 élus sont en lice, le maire du Tremblay-en-France est sur la liste. Lire la suite ⮕