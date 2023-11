Seine-Maritime: 41 personnes évacuées en raison d'un incendie à Elbeuf

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

Seine-Maritime: un feu de scooter se propage à un immeuble, 41 personnes évacuéesCe feu de scooter s'est produit dans la soirée du dimanche 29 octobre à Elbeuf. Aucune victime n'est à déplorer, mais 41 personnes ont été évacuées.

La courge party : une fête pour clôturer la saison du Jardin expérimental d'ElbeufLe mercredi 25 octobre 2023, de nombreuses activités étaient prévues pour finir l'année potagère en beauté. Les enfants ont pu profiter de sculptures de citrouilles et de découvertes gustatives. Une fête où les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être : pâte d'amande, pâte de datte et jus de citron pour faire ses propres confiseries d'Halloween.

Alerte météo : vigilance pluie et inondation en Charente-MaritimeEn raison des fortes pluies attendues, Météo France place la Charente-Maritime en vigilance pluie et inondation. Des vents violents sont également prévus. La préfecture appelle à la vigilance et au respect des consignes de sécurité.

Saujon, deuxième commune partenaire du don du sang en Charente-MaritimeEn signant une convention avec l'Établissement français du sang, Saujon devient la deuxième commune partenaire du don du sang en Charente-Maritime. Cette convention permettra de maintenir un projecteur sur le besoin permanent de sang et la chaîne de collecte.

Sale temps pour le derby entre Rochefort et l'Étoile MaritimeLes tribunes étaient garnies pour le 6e tour de Coupe de France, mais la pluie a contraint l'arbitre à arrêter le match avec 25 minutes restantes. Une autre rencontre entre Aunis Avenir et Saint-Paul a également été annulée en raison de câbles d'alimentation sous l'eau.

Réunion de l'Association des sinistrés de la sécheresse à Charente-MaritimeL'Association des sinistrés de la sécheresse sur les propriétés bâties de Charente-Maritime a tenu une réunion à Saintes. Les communes reconnues en état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse 2022 ont été énumérées.