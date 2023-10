Seine-et-Marne : les inscriptions pour les marchés de Noël sont ouvertes !

Noël approche à grands pas et les traditionnels marchés de Noël également. Comme chaque année, le territoire de la Brie accueille plusieurs marchés de Noël. Si vous avez envie d'exposer et de vendre vos produits, c'est le moment de vous inscrire, puisque les inscriptions ont déjà commencé.

Si vous êtes un artisan, un producteur ou une association, n'hésitez pas à venir vous inscrire à ce tout premier marché de Noël de la commune. L'association compte sur votre présence. Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un message sur le Facebook du Comité des fêtes de Jouy-sur-Morin.

