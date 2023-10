Seine-et-Marne : c'est la seule ville du département à recevoir les épreuves de paracyclisme des JO

La nouvelle est tombée au cours de la journée du mardi 24 octobre 2023, et en a ravi plus d'un. Du 4 au 7 septembre 2024, Courtry (Seine-et-Marne) va vivre à l'heure paralympique. La commune accueillera les compétitions de para cyclisme sur route, en contre-la-montre, le 4 septembre, puis la course en ligne du 5 au 7 septembre.ParcoursSur une boucle d'un peu moins de quatorze kilomètres, les paracyclistes du monde entier s'affronteront.

Les vélos traverseront donc les villes de Coubron, Vaujours et de Livry-Gargan, pour retourner au point de départ, rue Émile-Zola à Clichy-sous-Bois.RéactionCe choix a été opéré par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop), dans le but d'ancrer les jeux dans les départements et de faire vivre aux habitants cet événement.

JO de Paris 2024: des billets offerts dans le Val-de-MarneVIDÉO - Dans le Val-de-Marne, des billets pour les JO de Paris 2024 vont être offerts aux habitants au club pour Paris 2024. Un tiers de ses billets sera distribué aux clubs sportifs. Lire la suite ⮕

Cérémonie des JO-2024 sur la Seine : le nombre de spectateurs autorisés toujours pas défini'Des réponses' seront apportées 'en novembre' à l'issue d'un conseil de défense sur la question des jauges de spectateurs sur les quais hauts de la Seine à Paris lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024, a... Lire la suite ⮕

Seine-et-Marne. Du changement pour les Challenges de course sur route | La République de Seine et MarneContraint de fusionner les Challenges route et trail, Patrick Mongault, président de la Commission départementale Running, explique ce choix qu'il souhaite provisoire. Lire la suite ⮕

Seine-et-Marne : trois retraits de permis en trois heures sur la N 4 | La République de Seine et MarneLes gendarmes ont mené un contrôle routier sur la N 4, à hauteur de Tournan-en-Brie. Trois véhicules ont été mis en fourrière. Lire la suite ⮕

Provins : plongez dans les coulisses de la section sportive natation | La République de Seine et MarneDepuis la rentrée 2023, le collège Sainte-Croix de Provins compte une section sportive natation, en lien avec le club Provins natation. Reportage au cœur du centre aquatique. Lire la suite ⮕

Seine-et-Marne : les inscriptions pour les marchés de Noël sont ouvertes !Les fêtes de fin d'année approchent et les traditionnels marchés de Noël aussi. Sur le territoire, les inscriptions sont déjà ouvertes, alors n'hésitez pas à venir exposer. Lire la suite ⮕