Sécurité : Darmanin resserre encore l’étau sur l’Etat de droit

Israël-Palestine, conflit sans fin?Dans un contexte marqué par le conflit Israël-Hamas, l’assassinat du professeur Dominique Bernard et l’attentat de Bruxelles, le ministre de l’Intérieur multiplie les annonces sécuritaires et prépare un durcissement législatif. Un climat lourd de menaces pour des droits et libertés mis à mal depuis des années.

Dans un contexte triplement marqué par la guerre au Proche-Orient entre le Hamas et Israël, par l’assassinat, le 13 octobre à Arras, du professeur par un Russe de 20 ans originaire d’Ingouchie, Mohammed Mogouchkov, et par l’attentat du 16 octobre à Bruxelles, Gérald Darmanin a multiplié, ces dernières semaines, les annonces et propositions sécuritaires : instruction donnée aux préfets d’interdire systématiquement«considéré comme dangereux par les services de renseignement»,«toute personne qui adhérera à une idéologie...

Des chars dans la bande de Gaza : Israël a mené des 'opérations ciblées' dans la nuitL'armée israélienne a fait une incursion avec des chars dans le nord de la bande de Gaza dans la nuit de mercredi à ce jeudi. L'État hébreu indique avoir mené des 'opérations ciblées'. Les soldats israéliens ont quitté la zone une fois ces opérations terminées.

Conflit Israël-Hamas : 719 actes antisémites en France depuis le 7 octobre, annonce DarmaninDans une interview au Dauphiné Libéré, publiée jeudi soir, le ministre de l'Intérieur souligne également la forte hausse des interpellations depuis trois semaines.

Conflit Hamas-Israël : 719 'incidents antisémites' en France, annonce Gérald DarmaninLe ministre de l'Intérieur a évoqué une hausse des 'évènements ou incidents antisémites' en France depuis l'attaque du Hamas contre Israël.