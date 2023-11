Secrets de fabrication, histoire d'amour, objets volés : ce que l'on retient de 'Friends, les retrouvailles'

L'équipe de Friends en 2021 (Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow Tout le monde connait quasiment par cœur la décoration de l'appartement de Monica et Rachel. Et celle du salon de Joey et Chandler. Et celle du Central Perk. Mais on ne savait pas que quelques objets culte étaient partis en même temps que l'arrêt de la série.

L'un des moments phares de cet épisode spécial restera sans doute l'apparition surprise de Lady Gaga sur le plateau du Central Perk, lorsque Lisa Kudrow (Phoebe) reprend à la guitare sa célèbre chanson"(et qu'elle massacre comme il y a 17 ans). Lady Gaga entonne alors les paroles et joue elle aussi les notes sur sa guitare.

Le rôle de Ross a été écrit en pensant à David Schwimmer, vu dans une autre série. De son coté, il avait laissé la télé de côté et voulait se consacrer au théâtre, mais les producteurs ont réussi à le convaincre. Il a été le premier embauché.. Son personnage de serveuse un peu perchée correspondait assez bien au rôle de Phoebe. headtopics.com

Puis, pendant deux mois et demi, et après avoir organisé des centaines de séances de casting, aucune embauche. Finalement, un acteur fauché a passé le casting. Il s'appelait Matt LeBlanc (Joey) : "Il avait 11 dollars en poche, ou peut-être neuf", dira Martha Kauffman ."On avait vu de nombreux beaux acteurs, des tombeurs charmeurs. Mais lui, en plus, il était drôle."reconnait David Crane. Ce sera Jennifer Aniston, déjà à l'affiche d'une autre sitcom. Et Jennifer Aniston aura cette phrase :

"Le producteur de l'autre série, qui voulait que je reste, m'a dit : 'Friends ne fera pas de toi une star, la nôtre oui !'"C'est certainement l'information qui restera dans l'esprit de tous les fans, entrainant dans son sillage la question"Et si ?". headtopics.com

