'Se couper les poignets comme je l’ai fait' : Robbie Williams révèle avoir fait une tentative de suicide

Robbie Williams dénonce ainsi ceux qui surfent sur ce sujet si sombre et douloureux. « Je parle de m’être coupé les poignets. La raison pour laquelle je dis cela, c'est pour qualifier à la fois les gens qui font MAFS ou qui jouent dans le nouveau film de Martin Scorsese.”. Dans la série Netflix, les téléspectateurs pourront également voir certaines images le montrant en cure de désintoxication et sous l'effet de la drogue.

Robbie Williams s'estime heureux d'être bien entouré Concernant la réalisation de cette série, il indique : « C’était comme regarder un accident dans lequel vous étiez impliqué, mais au ralenti. C’était comme endurer sa maladie mentale à un rythme très, très lent, pendant très, très longtemps. Il n’existe pas beaucoup de groupes de soutien pour cela.

