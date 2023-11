Scène stupéfiante à l'aéroport du Daguestan

Scène stupéfiante. Une foule a pris d'assaut dimanche un aéroport du Daguestan, république située dans le sud de la Russie pour, semble-t-il, trouver des passagers d'un vol en provenance d'Israël, alors que le conflit armé entre le Hamas et Israël se poursuit. 60 personnes ont été interpellées et 9 policiers ont été blessés, selon les autorités russes.

On ignore encore à l'heure actuelle ce qu'il est advenu ensuite concernant le vol et s'il a pu ou non repartir vers sa destination finale, à Moscou. • Une "ingérence extérieure" pour la Russie L'origine de ce déferlement de violences pose encore question.

