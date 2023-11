Scandale Emera : des familles dénoncent des mauvais traitements dans les Ehpad

Après le scandale Orpéa qui a éclaté en janvier 2022 à la suite de la parution du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, serait-ce au tour du groupe Emera ? Plusieurs familles relatent des signalements, des mauvais traitements et des problèmes de gestion au sein de cette entreprise qui compte 2 800 salariés en France et plus d’une centaine d'Ehpad et de résidences seniors en France et en Europe. Capital fait le point sur cette affaire.

Une plainte contre XLe 3 octobre dernier, Alice Béranger, la petite-fille d’une résidente de 96 ans, a porté plainte contre X pour «violences habituelles sur une personne vulnérable n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours», relate L'Humanité. dans un article du 9 novembre dernier. La plainte a été transmise au parquet de Bordeaux. Sa grand-mère réside depuis le 17 mars 2022 dans l’établissement «Douceur de France» situé à Gradignan (Gironde) pour 4 500 euros par moi

:

OUESTFRANCE: Ces retraités revendent un ancien Ehpad qu’ils ont transformé en maison familiale de 800 m2Après avoir investi 200 000 € pour métamorphoser un ancien Ehpad en maison familiale, un couple de retraité a décidé de s’en séparer. Située en Dordogne, l’impressionnante demeure composée de douze chambres et de quatre appartements de type T2 est à vendre au prix de 895 000 €.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

RTLFRANCE: Scandale dans les Ehpad : après Orpea, des cas de maltraitances signalés dans des Ehpad du groupe EmeraPrès de deux ans après le scandale Orpea, une nouvelle affaire plane sur le monde des Ehpad . Plusieurs établissements du groupe Emera sont visés par des plaintes pour maltraitances. Enquête à l' Ehpad La Tournelle, dans les Hauts-de-Seine.

La source: RTLFrance | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Prime exceptionnelle de 800 euros pour les fonctionnairesDes millions de fonctionnaires vont bénéficier d’une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 800 euros, versée avec leur salaire d'octobre. Cette mesure concerne 2 millions d’agents de l’Etat et hospitaliers ainsi que les militaires. Les agents de la fonction publique territoriale ne sont cependant pas concernés, ce qui suscite la colère des syndicats du secteur.

La source: Midilibre | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: CAC 40 : rebond faiblard depuis les 6 800 pointsAnalyse des marchés de Actions par Mathieu Lebrun couverture: CAC 40, BNP Paribas SA, Sanofi SA, STMicroelectronics NV. Lisez l'article de Mathieu Lebrun relatif aux marchés de sur Investing.com.

La source: InvestingFrance | Lire la suite »

SUDOUEST: Les outrages sexistes encore en hausse de 22 % en 2022 avec 2 800 infractionsLes outrages sexistes signalés depuis une loi de 2018 par des infractions sont encore et toujours en augmentation en 2022

La source: sudouest | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Grippe aviaire : en Vendée, 800 000 canards ont reçu au moins leur première dose de vaccinDepuis le 2 octobre 2023, 800 000 canards ont déjà reçu au moins leur première dose de vaccin contre la grippe aviaire, en Vendée. L’objectif affiché dans le département est d’atteindre près de dix millions d’animaux vaccinés en un an.

La source: OuestFrance | Lire la suite »