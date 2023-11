Scandale du baiser forcé : l'ex-président de la Fédération espagnole Rubiales suspendu 3 ans par la Fifa

L'ancien président de la Fédération espagnole Luis Rubiales a été suspendu trois ans par la Fifa de 'toute activité liée au football au niveau national et international' dans le cadre de l'affaire du baiser forcé après le sacre mondial de la sélection féminine espagnole, a annoncé lundi la Fédération internationale de football.

Rubiales, qui était suspendu par la Fifa à titre provisoire pour une durée de 90 jours, a été au centre d'une énorme polémique après avoir embrassé par surprise sur la bouche la joueuse espagnole Jenni Hermoso lors de la remise du trophée à l'issue de la finale de la Coupe du monde 2023 fin août.

