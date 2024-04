Scandale de financement politique au Japon : 39 parlementaires visés par des mesures disciplinaires

Le parti au pouvoir au Japon a déclaré jeudi qu'il allait prendre des mesures de discipline envers 39 parlementaires dans un scandale lié au financement politique . Au centre de l'affaire, des paiements présumés à des membres du Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice) au pouvoir, accusés d'avoir dépassé les quotas de ventes de tickets pour des collectes de fonds.

Le premier ministre Fumio Kishida a promis en février d'interrompre ces événements après des poursuites judiciaires visant deux parlementaires du parti accusés d'enfreindre les lois sur le financement politique, et que trois des plus importantes factions du PLD eurent annoncé leur dissolution. «En tant que chef du parti, je m'excuse sincèrement pour les doutes soulevés dans l'opinion et a grave perte de confiance que cela a causé», a déclaré Fumio Kishida jeudi à des journaliste

Japon Scandale Financement Politique Parlementaires Discipline

