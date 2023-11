Savez-vous reconnaître les mousses ?

fait la part belle aux infographies et aux représentations visuelles. Celle-ci, parue dans l’édition datée du 13 juillet – retrouvez(et bien plus encore) sur le site du titre –, appartient au registre de l’illustration plus que de la datavisualisation. Elle offre aux lecteurs la possibilité de se plonger dans un univers peu connu, celui des mousses. Cette famille de plantes à la biodiversité insoupçonnée recèle encore bien des mystères.

Apparues sur Terre il y a des centaines de millions d’années, les mousses ont vu naître et s’éteindre les dinosaures. Elles fascinent par leur capacité à survivre à de longues périodes de sécheresse, à se reproduire de manière sexuée grâce à leurs spores ou, pour certaines, à se régénérer à l’infini de manière asexuée.

Le nombre d'espèces de mousses qui tapissent les sols de notre planète n'est pas connu avec précision. Rien qu'en France métropolitaine, les spécialistes en ont dénombré environ un millier,

