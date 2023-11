Santé : qu'est-ce le Mounjaro, médicament star contre le diabète et l'obésité qui sera bientôt produit en Fran

L'antenne française du laboratoire pharmaceutique américain Lilly a annoncé ce 23 octobre dans un communiqué un investissement de 160 millions d'euros pour produire "les médicaments innovants de demain", parmi lesquels le Mounjaro, à partir de 2026 dans son usine de Fegersheim (Bas-Rhhin) en Alsace.

Selon Europe 1, le Wegovy, médicament américain aux mêmes effets déjà utilisé aux Etats-Unis, a permis aux patients obèses une perte à hauteur de 16% de leur poids. Parmi les effets secondaires du Mounjaro indiqués par Lilly France, la prise du médicament peut entre autres induire des problèmes gastro-intestinaux de type nausée, diarrhée, constipation ou encore vomissements.

