Sanofi se sépare de son pôle de santé Grand Public et prépare un plan d'économies

Le géant pharmaceutique français a décidé de faire de la Santé Grand Public «une entité commerciale mondiale autonome au sein du groupe» à travers «la création d'une entité cotée en bourse dont le siège sera en France», a-t-il annoncé à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels.

L'objectif pour Sanofi, qui a arrêté la recherche sur le secteur très concurrentiel du diabète et du cardiovasculaire pour aller de plus en plus vers les produits de spécialité, est d’accélérer dans l'innovation et de se concentrer sur les maladies rares, l’immunoinflammation, l’hématologie, les vaccins et certains domaines de l’oncologie.

