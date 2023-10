Sanofi ne veut plus gérer le Doliprane et le Mucosolvan, mais plonge en Bourse

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé, ce vendredi, son intention de séparer de son activité santé grand public en 2024 pour se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants. La production de médicaments très courants comme le Doliprane, Mucosolvan, Novanuit… est concernée par cette annonce. Des produits qui représentent plus d’un milliard d’euros, soit environ 10 % du chiffre d’affaires de Sanofi.

Résultats inférieurs aux attentes Sauf que… En publiant ses résultats ce vendredi, le groupe français a révélé des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre. Résultat, l’action de Sanofi a chuté de près de 19 % à la Bourse de Paris, sa pire séance depuis des décennies. Une chute accentuée par la réduction de ses objectifs financiers pour mettre en place son plan stratégique.

