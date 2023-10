Sanofi donne la migraine à la Bourse de Paris

L'indice vedette CAC 40 a perdu 93,58 points à 6.795,38 points. Il efface ainsi tous les gains accumulés de la semaine, qu'il termine en baisse de 0,31%. C'est la sixième semaine de baisse consécutive pour l'indice CAC 40, qui termine en outre à son plus bas niveau de clôture depuis le 5 janvier.

«On a vu dans les résultats d'entreprises» le ralentissement économique constaté depuis plusieurs mois en Europe, estime Mme de Montpellier. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt à 10 ans de l'Etat français, l'échéance qui fait référence, a terminé autour de 3,44%, en baisse par rapport au niveau de la veille (3,49%), et de la semaine passée (3,51%).

Chute historique de 18,93% de l'action du laboratoire Sanofi à la Bourse de ParisL'action du géant français de l’industrie pharmaceutique Sanofi a chuté de près de 19% à la Bourse de Paris vendredi 27 octobre, sa pire séance depuis des décennies, après que le groupe a réduit ses objectifs financiers à court terme dans le cadre de son plan stratégique. L'action a plongé de 18,93% à 91,43 euros. Lire la suite ⮕

Sanofi se sépare de son pôle de santé grand public, pour l'introduire en BourseSanofi dit adieu au Doliprane et autres médicaments sans ordonnance. Il va introduire en Bourse ce pôle de 11.000 employés présent dans 150 pays. Objectif : se recentrer sur les médicaments innovants, plus risqués mais plus rentables. Lire la suite ⮕

Sanofi envisage la cotation en bourse de sa division 'Santé grand public' fin 2024Sanofi envisage la cotation en bourse de sa division 'Santé grand public' fin 2024 Lire la suite ⮕

Le debrief Bourse du 26 octobre : Paris en légère baisse, sous un flot de résultatsEh bien c'est encore une séance où ça a bataillé ferme sous un nouveau déferlement de résultats d'entreprises. Le CAC 40 avait clairement pris un mauvais départ mais deux événements ont marqué la tendance à la mi-journée Lire la suite ⮕

La Bourse de Paris clôture en baisse après la réunion de la BCELa Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,38% jeudi, les investisseurs digérant de nombreux résultats d'entreprises, jugés en demi-teinte, et les annonces de la Banque centrale européenne quant à sa politique monétaire. Lire la suite ⮕

La Bourse de Paris monte légèrement, Worldline dégringoleLa Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,31% mercredi, poursuivant son rebond entamé lundi en pleine vague de résultats d'entreprises. Lire la suite ⮕