Sanofi conclut un accord de principe pour régler les litiges liés au Zantac

Sanofi a conclu un accord de principe pour régler 4.000 litiges relatifs au Zantac, un traitement de l'acidité gastrique accusé d'être cancérigène. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

Cet accord devrait régler la plupart des litiges en cours aux Etats-Unis, à l'exception des actions en justice intentées dans l'Etat du Delaware. Sanofi a déclaré ne pas être responsable dans cette affaire.

