Sandra Hüller : l'actrice incontournable de Cannes 2023

Il y a des années comme cela où la vie se condense et produit quelque chose d'inattendu, un basculement. La carrière de Sandra Hüller avait déjà connu ce type de séisme. C'était à Cannes, en 2016, avec Toni Erdmann, de Maren Ade : qui l'a vue franchir les barrières de quelque chose à mi-chemin entre la folie et le burlesque s'en souviendra à jamais. Depuis, on l'attendait.

Elle tournait, souvent, et souvent très bien (dans Sibyl notamment, de Justine Triet, déjà), mais rien qui ne dépasse ce rôle. Et puis voilà, Cannes 2023. Elle y va pour deux films. Anatomie d'une chute, de Justine Triet, et The Zone of Interest *, de Jonathan Glazer. Le premier repartira avec la Palme d'or, et le second avec le Grand Prix du jury. Sandra Hüller est partout depuis, elle est l'incarnation de ce que peut être une actrice en 2023. Elle est aussi une énigme. D'elle, hors champ, on ne sait presque rien. Elle se tient en retrait. Elle observe. Elle joue. Mais ce qu'elle dit, ce qu'elle propose en retour, nous happ





