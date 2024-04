Sanctions possibles pour l'OM après le Classique

En plus de la défaite contre le PSG (2-0) lors du Classique, l'OM s'expose à des sanctions pour des raisons extra-sportives. L'avant-match a été assez agité dimanche dernier au Vélodrome, marqué notamment par l'usage d'engins pyrotechniques au moment de l'entrée des joueurs. Un huis clos partiel ou une amende importante? Selon les informations de RMC Sport, l'OM a été convoqué mercredi prochain par la commission de discipline de la LFP.

Pour ces incidents survenus en marge de ce match de la 27e journée de Ligue 1, l'OM risque un huis clos partiel ou une amende importante. L'instance attend de voir de potentielles identifications et des mesures prises par le club. Ces dernières heures, plusieurs critiques ont été émises après le tifo réalisé par les South Winners, aperçu avant le coup d'envoi et en l'honneur de l'humoriste Redouane Bougheraba. De nombreux supporteurs ont regretté par ailleurs l'absence d'hommages pour l'ancien président Pape Diouf

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RMCsport / 🏆 63. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

– PSG : une polémique lunaire fleurit après le ClassiqueUne polémique lunaire pourrait voir le jour en marge du Classique entre l'OM et le PSG.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

L'analyse de Mélisande Gomez après OM-PSG : « Tellement classique »D'abord décevant et remué par des Marseillais incisifs, le PSG, à dix contre onze pendant près d'une heure, a froidement calmé le Vélodrome et s'envole un peu plus en tête du Championnat.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

– PSG : au moins huit absents à Marseille pour le Classique ?Du côté de l'OM, on espérait retrouver un effectif fourni avant la trêve. C'est raté et Marseille se présentera très amoindri face au PSG.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

– PSG : l'arbitre du Classique désigné, très bon signe pour Paris ?L'arbitre du Classique entre l'OM et le PSG, ce dimanche soir, a été désigné. Plus une bonne nouvelle pour les Parisiens que pour les Marseillais.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Marquinhos (PSG) devrait manquer le Classique face à l'OMINFO L'ÉQUIPE. Encore touché à un tendon d'Achille, Marquinhos ne devrait pas être disponible pour le match à Marseille (le 31 mars). Le retour du capitaine du PSG est espéré pour le quart de finale retour de Ligue des champions (face à Barcelone, le 10 avril).

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

PSG : excellente nouvelle pour Luis Enrique en vue du ClassiqueLuis Enrique, le coach du PSG, a reçu une excellente nouvelle en prévision du choc entre l'OM et le PSG, dimanche prochain.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »