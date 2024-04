Sanctions contre Trabzonspor après les violences lors du match contre Fenerbahçe

Le football turc continue de piquer sa crise. Un peu plus de deux semaines après les violences de la fin de match entre Trabzonspor et Fenerbahçe (2-3), la Fédération turque de football a confirmé d'importantes sanctions contre le club hôte. Au coup de sifflet final, les supporteurs locaux avaient envahi la pelouse pour s'en prendre violemment aux joueurs stambouliotes lors d'une bagarre générale.

Via un communiqué, la TFF a ainsi infligé six matchs à huis clos pour Trabzonspor, une amende d'environ 87.100 euros ainsi qu'un match de suspension pour l'entraîneur-adjoint du club, Egemen Korkmaz. Déjà énervé du peu de joueurs de Fenerbahce faisant l'objet d'une convocation devant la commission de discipline, Trabzonspor a dégoupillé après l'annonce des sanctions. "Votre justice de merde! Levez-vous de vos places et démissionnez", a ainsi lâché l'actuel troisième de la première division turque à huit journées de la fin de la saiso

