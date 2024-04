Sanction possible pour l'OM après un avant-match agité

Après le classico de dimanche soir, l'OM risque une sanction assez importante en rapport avec un avant-match agité en tribune.Le classico de dimanche soir a été mouvementé à tous les niveaux. Sur la pelouse, l'arbitre de la rencontre, M. Bastien, a pris plusieurs décisions controversées qui ont grandement influencé la rencontre, comme le carton rouge accordé à Lucas Beraldo, ou encore le but refusé à Jordan Veretout pour une position de hors-jeu de Luis Henrique plus que discutable.

Mais cette rencontre a également été marquée par un avant-match mouvementé, avec des supporters de l'L'utilisation de ce genre de matériel est interdit dans les stades de Ligue 1 et le cas de l'OM va bien évidemment être minutieusement analysé. , suite à ces incidents, le club olympien devrait être convoqué par la commission de discipline de la LFP. L'OM risque alors un huit-clos partiel, ce qui ne serait pas la première fois de la saison que cela arrive, ou une amende qui pourrait s'avérer important

