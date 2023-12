Sanction possible pour Benjamin Sene après avoir frôlé le visage d'un jeune supporter

Exclu à Beaublanc après s'être énervé et avoir tapé dans une chaise qui a frôlé le visage d'un jeune supporter limougeaud, Benjamin Sene risque une sanction de la part de la LNB. Le meneur de Nanterre s'est toutefois excusé sur Instagram.après un coup de sifflet arbitral, ce coup de sang prit immédiatement une autre tournure pour le meneur de Nanterre.

, non sans quelques invectives à l’égard du public de Beaublanc, l’international français a réagi sur ses réseaux sociaux une fois la pression retombée. L’ancien meneur de Nancy a présenté ses excuses au garçon touché par la chaise. « Je tiens personnellement à m’excuser pour le jeune homme qui aurait été blessé pendant mon coup sur une chaise. Je reconnais que ce geste n’a pas sa place dans ce sport. Je m’excuse encore une fois auprès de ce jeune homme. » Surtout, outre la sphère publique, le joueur a eu ces mêmes mots en privé, appelant le garçon et son père par téléphone dans la soiré





Be_BasketFr » / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Sanction financière alourdie pour le député Ugo BernalicisLe député de La France insoumise (LFI) Ugo Bernalicis a écopé d’une sanction financière alourdie ce mercredi 13 décembre à l’Assemblée nationale, pour avoir causé un esclandre fin novembre en commission des Lois, avec la privation de la moitié de son indemnité parlementaire pendant un mois.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Israël veut 'accentuer la pression' militaire dans la bande de GazaLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis, ce samedi, que son pays allait continuer sa 'juste guerre' pour 'éliminer le Hamas'.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Au procès de Monique Olivier, le naufrage des experts... et maintenant ?Le procès de la complice de Michel Fourniret à Nanterre n'a pas été le théâtre de querelle d'experts psys mais plutôt le révélateur d'une absence grave de méthodologie chez une partie de la profession.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Gaza: un nouvel hôpital hors service après avoir été pris d’assaut par l’armée israélienneL'armée israélienne continue de livrer d'intenses combats dans la bande de Gaza. Initialement prévu lundi, un vote doit avoir lieu au Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi 19 décembre autour d'un projet de résolution appelant à une «» dans l'enclave palestinienne, preuve qu'Israël fait face à des appels de plus en plus insistants pour un cessez-le-feu de la part de la communauté internationale.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Tesla Model 3 restyléeEn 2024, le bonus écologique subira des modifications significatives. Le gouvernement envisage d’introduire un « score environnemental » qui sera calculé sur la base de l’ensemble de la chaîne de valeur de la voiture électrique, allant de la production des matières premières jusqu’à la livraison du véhicule final. Ce score a pour objectif de fournir une mesure complète et transparente de l’impact environnemental de chaque véhicule, favorisant ainsi des choix de consommation plus responsables et informés. Cependant, ce score environnemental semble également avoir une fonction restrictive. En effet, il pourrait agir comme un mécanisme de sanction à l’encontre des voitures électriques fabriquées hors du territoire européen, en particulier celles en provenance de Chine.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Jugé à Lille pour avoir agressé sexuellement sa nièce, il avance une 'attirance mutuelle'Un homme a été jugé à Lille le 4 décembre, pour des agressions sexuelles commises sur sa nièce. Avec la victime présumée, c'est version contre version. Récit.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »