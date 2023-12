Sanction financière alourdie pour le député Ugo Bernalicis

Le député de La France insoumise (LFI) Ugo Bernalicis a écopé d’une sanction financière alourdie ce mercredi 13 décembre à l’Assemblée nationale, pour avoir causé un esclandre fin novembre en commission des Lois, avec la privation de la moitié de son indemnité parlementaire pendant un mois.Le bureau de l’Assemblée, sa plus haute instance collégiale, a décidé cette sanction, une « censure simple » qui a été approuvée par un vote dans l’hémicycle dans l’après-midi.

En attendant la réunion du bureau, la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet (Renaissance) avait déjà prononcé le 1er décembre « la privation pendant un mois du quart de son indemnité parlementaire, soit 1 476,84 euros », pour avoir « troublé l’ordre et provoqué les autres députés de manière outrancière





