Samuel Le Bihan se bat pour sa fille

En dehors de sa carrière d’acteur, Samuel Le Bihan s’investit corps et âme pour sa fille, Angia, 12 ans. Le comédien d’Alex Hugo se bat quotidiennement pour le bien-être de son enfant et s’est confié sur toutes les facettes de ce combat lors de son passage dans l’émission Sept à huit, le dimanche 31 mars 2024. Entre père et fille Face à Audrey Crespo-Mara, Samuel Le Bihan s’est exprimé avec émotion au sujet de sa fille qu’il souhaite protéger de toute discrimination.

'Le handicap, soit vous le fuyez, soit vous le prenez à bras-le-corps, mais ce n’est pas du bout des doigts', a-t-il déclaré. L’acteur s’est engagé seul dans ce face-à-face. Divorcé de la mère de sa fille, il avait en effet obtenu sa garde alors qu’elle était âgée de 5 ans. 'Ce n’est pas mon choix. Je ne vous donnerai pas de détails, mais ce n’était pas de mon choix', confie-t-i

