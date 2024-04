Samuel Le Bihan décoré de la Légion d'honneur pour son engagement envers l'autisme

Acteur admiré du Pacte des loups ou de la série Alex Hugo, Samuel Le Bihan met sa notoriété au service d'une cause : l'autisme. Lui-même père d'une adolescente de 12 ans qui en souffre, Angia, il évoquait dimanche dans l'émission Sept à Huit son quotidien difficile avec cette enfant dont il a la garde exclusive et qu'il élève seul depuis 7 ans.

Mais à force d'amour et de patience, la situation d'Angia a heureusement évolué positivement, elle a des copines et va à l'école, comme il l'a confié dans une récente interview. Solidaire des autres parents, il a co-créé il y a 5 ans Autisme info service, une plateforme d'écoute et de conseils tous azimuts. Ce qui lui a valu d'être décoré de la Légion d'honneur ce mardi 2 avril, Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. La cérémonie avait lieu au ministère de la Santé, à Paris, et l'assistance était particulièrement nombreus

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



GALAfr / 🏆 46. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Autisme : Samuel Le Bihan va recevoir la Légion d’honneur pour son engagementL’acteur Samuel Le Bihan, lui-même père d’une fille autiste, va recevoir la Légion d’honneur ce mardi, dans le cadre de son engagement.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

L’acteur Samuel Le Bihan reçoit la Légion d’honneur pour son combat contre l’autismeSamuel Le Bihan au Festival du film d'Angoulême (Charente), le 26 août 2023.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Samuel Le Bihan se bat pour sa filleEn dehors de sa carrière d’acteur, Samuel Le Bihan s’investit corps et âme pour sa fille, Angia, 12 ans. Le comédien d’Alex Hugo se bat quotidiennement pour le bien-être de son enfant et s’est confié sur toutes les facettes de ce combat lors de son passage dans l’émission Sept à huit, le dimanche 31 mars 2024.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Samuel Le Bihan papa d’une ado autiste : cette prestigieuse distinction qui le bouleverseCe mardi 2 avril, Samuel Le Bihan recevra une distinction prestigieuse. Un événement au sujet duquel lequel l’acteur de 58 ans s’est confié, non sans émotion, face aux caméras de Sept à Huit, dimanche 31 mars.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Samuel Le Bihan : qui est Daniela Beye, la mère de sa fille autiste ?Depuis 2011, Samuel Le Bihan est l’heureux papa d’une petite Angia, née de son histoire d’amour avec Daniela Beye, mannequin, dont il s’est séparé en 2015. À quelques jours de la Journée mondiale de l’autisme, il était l’invité de plusieurs médias, ce week-end, pour évoquer le quotidien de sa fille autiste, qu’il élève seul.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Samuel Le Bihan élève seul sa fille autiste Angia : “Ce n’est pas mon choix”Comédien et père de famille, Samuel Le Bihan a su concilier sa carrière avec sa vie personnelle. Depuis sept ans, il élève seul sa fille Angia, atteinte d'autisme et dont il a la garde exclusive. Bien que cette situation ne soit pas de son choix, il l'a néanmoins acceptée avec détermination et engagement.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »