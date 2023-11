Samsung publie un nouveau calendrier de mises à jour pour ses smartphones Galaxy : quand recevrez-vous (vraiment) Android 14 (One UI 6.0) ?Cela pourrait sonner comme une mauvaise blague, mais il semblerait que Samsung soit sérieux cette fois-ci. Le constructeur a publié un nouveau calendrier de mises à jour prévisionnel pour un calendrier de mises à jour des smartphones Galaxy vers Android 14 était publié sur les forums de Samsung.

Publié visiblement un peu trop en avance, ce document vient d’être remplacé par un nouveau planning, publié cette fois-ci au sein de l’application Samsung Members en Allemagne. Au vu de l’historique de la marque, il est bon de prendre cette nouvelle information avec des pincettes, mais la publication de l’information au sein de l’app Samsung Members (où ces informations ont été historiquement publié jusque là) et l’évocation de dates un peu moins précises tend à rendre ce planning plus crédible que le dernier. En effet, s'engager à 24h près est compliqué en cas d'apparitions de bug, ou autres problème





