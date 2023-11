Samsung fête les 20 ans d’un célèbre téléphone à clapet avec un Galaxy Z Flip 5 Retro

Galaxy Z Flip 5 Retro // Source : Samsung Comme ses prédécesseurs, le Galaxy Z Flip 5 est un smartphone pliant qui reprend le concept de téléphone à clapet. Or, Samsung n’a évidemment pas attendu la gamme Flip et les écrans pliables pour faire ce genre d’appareils. Il y a bien des années, les téléphones à clapet étaient monnaie courante et on trouvait notamment le très célèbre Samsung SGH-E700.

Comptez aussi sur une coque qui active un fond d’écran dynamique et une carte collector avec un numéro de série unique pour que le produit prenne de la valeur en tant qu’objet de collection avec le temps. C’est du moins ce qu’explique le constructeur.

