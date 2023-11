Saluant le statu quo de la Fed, Wall Street finit en hausse

Ce taux obligataire avait commencé à se détendre mercredi après les annonces d'emprunts de refinancement du Trésor américain qui ont été dans le sens de ce qu'attendait le marché. La pause de la Fed a fait le reste. Sur le plan macro-économique, alors que les chiffres officiels de l'emploi pour octobre sont attendus vendredi, le seul secteur privé aux Etats-Unis a créé 113.000 emplois, moins qu'attendu.

Wall Street légèrement dans le vert avant la FedLa Bourse de New York évolue en fragile hausse mercredi après avoir clos sur un troisième mois négatif, alors que les investisseurs attendent une décision monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

