Salon Effervescence 95 : un succès retentissant

C'est dans une ambiance exaltée au Gymnase des Beauregards d'Herblay-sur Seine que s'est tenue la 11e édition du Salon Effervescence 95, mardi 19 mars. Le rendez-vous inévitable de la vie économique et de l'innovation. Si les 250 exposants entrepreneurs étaient attendus, ces derniers ont trouvé leurs visiteurs.

Un parking plein à craquer à tel point que les voitures se garaient soit dans la résidence située Avenue de la Chesnaie, en face du parking officiel, soit dans les autres rues de la ville parfois même de manière « sauvage ». ' Cela fait trois ou quatre ans qu'on est à 250 exposants et au-delà, on n'y arrivera pas ' Pierre Kuchly, président de la Cci du Val-d'Oise Connecter les entrepreneurs du territoire Créé en 2013 par l'Association des entrepreneurs du sud Val-d'Oise (Adpavab) et soutenu par la Chambre de commerce et de l'industrie (Cci) du Val-d'Oise, l'idée de départ de ce salon était de réunir les entrepreneurs du département pour qu'ils se rencontren

