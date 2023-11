Salles-la-Source. La fête des fruits se déguste ce dimanche

D’autres associations seront associées à la fête comme BioDiva qui organisera une bourse d’échange de plants et de graines pour le jardin fleuri et potager, Le Scalène cuisine verte qui proposera ses recettes culinaires, l’école Saint-Joseph de Salles-la-Source qui proposera des fruits et pâtisseries à la vente, Arbres-haies et paysages présenteront leurs actions, un apiculteur sera présent ainsi que le conservatoire régional du...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LADEPECHE31: À Salles-Curan, la tourbière de Bouloc fait peau neuveLa nature a horreur du vide. Cette maxime célèbre se vérifie assez souvent dans les campagnes où les milieux naturels en l’absence d’une pression pastorale adaptée se referment de plus en plus. C’est dans ce contexte...

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Le cri du cœur : Sortie dans les salles du film 'Inestimable' ce mercrediLe cri de gueule ou le cri du cœur, le parti pris d'un des membres de la bande du Super Moscato Show.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Révision des prix de location des salles municipalesEn raison de l’augmentation du prix de l’énergie, il est proposé de revoir les prix de location des salles municipales : augmentation de 5 à 50 € selon la durée de location (de la demi-journée au week-end), pour les habitants de Vallon comme pour ceux hors commune.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

CLUBIC: Mozilla Firefox : un navigateur web gratuit et open sourceMozilla Firefox est un navigateur web gratuit et open source développé par la Mozilla Foundation. Il est connu pour ses fonctionnalités de confidentialité et sa capacité à bloquer les trackers et les cookies tiers. Découvrez également sa grande bibliothèque de modules complémentaires et d'extensions.

La source: Clubic | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: « Complètement cramé ! »**, une comédie sans feu ni flammeLes premiers pas derrière la caméra d’un auteur de best-sellers, Gilles Legardinier. En salles ce mercredi.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

MADAMEFIGARO: Géraldine Danon : «Florence Arthaud était libre et l'a payé très cher »Pendant trente ans, elles ont été inséparables. Librement adapté du livre de Yann Queffélec «La mer et au-delà», en salles le 1er novembre.

La source: Madamefigaro | Lire la suite ⮕