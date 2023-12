Saisie d'un avion transportant des passagers indiens dans la Marne

La saisie de l'avion transportant 303 passagers indiens qui était immobilisé depuis jeudi dans la Marne a été levée dimanche 24 décembre et l'avion autorisé à repartir. L'avion devrait redécoller dans la matinée du lundi 25 décembre pour repartir en Inde. Que s'est-il passé ? Jeudi, un Airbus A340 parti de Dubaï aux Émirats arabes unis à destination du Nicaragua a été immobilisé à l'aéroport de Vatry dans la Marne alors qu'il effectuait une escale technique.

En cause, des soupçons de "traite d'être humains" à la suite d'un signalement anonyme. Qui étaient les passagers à bord ? À bord de l'avion, 303 passagers de nationalité indienne. Parmi eux figurent "13 mineurs non accompagnés, ainsi que des mineurs accompagnés", selon la protection civile du département, un chiffre non confirmé par les autorités. Leur âge "va d'un bébé de 21 mois à un adolescent de 17 ans". Deux des passagers de l'avion ont été placés en garde à vue jeudi afin d'être interrogés par les enquêteurs





