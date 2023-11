Saintes : l’Action des citoyens pour le désarmement nucléaire propose une projection-débat

Elle se tiendra samedi 4 novembre à 16 heures, salle Saintonge n° 1, sur le thème « Peut-on faire la paix à l’ombre des bombes atomiques ? ». Le débat sera précédé de la projection de « Bons baisers de Moruroa »

L’Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, présidée par Jean-Marie Matagne, organise une projection-débat samedi 4 novembre sur le thème « Peut-on faire la paix à l’ombre des bombes atomiques ? ». Le rendez-vous est donné à 16 heures, salle Saintonge n° 1 (11, rue Fernand-Chapsal).

Avis Google Workspace (novembre 2023) : la stratégie cloud de Google tient-elle la route ?Alors que l'on entame le mois de novembre sur les chapeaux de roues, faisons le point sur les meilleures suites bureautiques disponibles sur le marché. Simples d'utilisation, ces programmes sont des incontournables, et ce, que l'on soit dans un contexte professionnel ou autre. Lire la suite ⮕

Machine à café à grains : elle est signée Delonghi et elle est en promotion folleCette machine expresso fabriquée par Delonghi, est devenue une véritable référence et profite d'un prix exceptionnel pour une période limitée. Lire la suite ⮕

Une journée d'autodéfense réservée aux femmes organisée à NéracOrganisée par le club de krav-maga de Nérac, une journée de stage sera proposée le 4 novembre, de 14 heures à 16 heures. Lire la suite ⮕

Immigration : le texte « insuffisant pour affronter tous les défis de la société », dit la vice-présidente de l’AssembléeLe projet de loi sur l’immigration arrive dans l’hémicycle du Sénat le 6 novembre. Plusieurs ténors de droite se sont relayés cette semaine pour en souligner les limites, apportant de l’eau au moulin de la droite en estimant à propos de l’article 3 que « le « en même temps » sur ce sujet montre ses limites ». « Sur le plan intellectuel », elle se dit « défavorable » à cet article qui prévoit de régulariser certains travailleurs sans-papiers employés dans des « métiers en tension », dans un entretien au« Il n’y a rien d’évident à considérer que le maintien irrégulier de travailleurs clandestins sur le territoire pourrait ouvrir des droits », estime la députée membre de la majorité, y voyant aussi « une forme d’encouragement à l’immigration clandestine ». Si elle sera « attentive à une rédaction nouvelle de cet article », la députée n’en fait cependant « pas un totem car (elle) souhaite in fine que le texte soit voté ». La 🇫🇷 doit dire qui elle accueille et à quelles conditions. Elle doit être capable d’offrir un récit collectif à la communauté nationale. Naïma Moutchou se dit aussi « favorable à l’idée de transformer l’aide médicale d’État (AME) en aide médicale d’urgence (AMU), comme proposé par les sénateurs LR ». Elle invite à « s’interroger sur les conditions du regroupement familial » Lire la suite ⮕

La passion de la peinture sur porcelaine d'IsabelleIsabelle, ancienne institutrice, a découvert la peinture sur porcelaine lors d'un séjour en Picardie. Depuis, elle partage sa passion avec son entourage et expose son travail lors d'expositions. Elle ouvrira prochainement une exposition du vendredi 10 novembre au dimanche 12 novembre 2023 à la salle Le Lavoir de Gémenos. Lire la suite ⮕

Conflit , mort de Nahel... Camélia Jordana se confieElle est une voix, parfois une porte-voix un peu malgré elle. Indéniable talent et fort tempérament, Camélia Jordana n'a pas peur d'être clivante. Qu'est-ce qui plaît le plus chez elle, son engagement, sa douceur, son aplomb ? Armée d'un sourire franc et d'un regard rieur, elle en désarme beaucoup par son sens de la répartie. Lire la suite ⮕