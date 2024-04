Saintes face aux crues : « il n’y a pas de solution miracle pour gagner un mètre d’eau »

📆 03/04/2024 06:12:00

📰 sudouest ⏱ Reading Time:

23 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 30%

Publisher: 51%

Actualités Nouvelles

Le 14 décembre 2023, des habitants de la rue de Taillebourg, à Saintes, évacuent leurs maisons. La Charente atteint une cote de 6,08 mètres trois jours plus tard. On ne fait rien contre les crues, entend-on parfois quand l’eau monte à Saintes. Les pouvoirs publics ont envisagé diverses parades mais la nature ne se laisse guère apprivoiser. Passons-les en revue. La ville avait pourtant été surprise quand la crue avait atteint 6,84 mètres le 24 décembre 1982, soit 2,64 mètres au-dessus de la cote d’alerte. Depuis, de multiples études ont été menées pour tenter de limiter l’ampleur des inondations. « On peut prendre le truc par tous les bouts, il n’y a pas de solution miracle pour gagner 1 mètre d’eau », résume Baptiste Sirot, directeur de l’Établissement public territorial du bassin Charente (EPTB)

Saintes, Crues, Inondations, Charente, Évacuation