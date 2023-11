Saint-Raphaël: deux enfants meurent dans un incendie

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

Une fillette de 8 ans meurt dans un incendie à Saint-RaphaëlUne fillette de 8 ans est morte intoxiquée dans l’incendie d’une maison à Saint-Raphaël. Un enfant de 10 ans est entre la vie et la mort. Deux adultes sont également grièvement blessés. Lire la suite ⮕

Drame à Saint-Raphaël : une fillette de 8 ans décède dans un incendieUne fillette de 8 ans est décédée dans l'incendie d'une maison à Saint-Raphaël. Un enfant est dans un état critique. Les parents ont également été blessés. Les raisons de l'incendie sont encore inconnues. Lire la suite ⮕

Un enfant de 10 ans décède suite à l'incendie à Saint-RaphaëlLe bilan de l'incendie tragique dans une maison de Saint-Raphaël s'alourdit avec le décès d'un garçon de 10 ans. Les parents sont également hospitalisés et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu. Lire la suite ⮕

Incendie mortel à Saint-Raphaël: mort du deuxième enfantGravement blessé dans l'incendie qui s'est déclaré dans une maison samedi matin, l'enfant est mort ce dimanche. Lire la suite ⮕

Le prieuré du Saint Sépulcre à Villeneuve en RouergueLe prieuré du Saint Sépulcre à Villeneuve en Rouergue, fondé par Déodat, disciple de Durand de Bredon, est soumis à l'abbaye de Moissac et ne deviendra jamais une abbaye. Lire la suite ⮕

Vivalto Santé acquiert la clinique Pasteur et la Polyclinique Saint-GeorgesEn 2020, le groupe Vivalto Santé a acheté la clinique Pasteur et la Polyclinique Saint-Georges, ajoutant ainsi deux établissements à son portefeuille de 91 établissements en Europe. Ces acquisitions font partie des projets du groupe pour les années à venir. Lire la suite ⮕