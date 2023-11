Saint-Parthem. Victoire logique de la Méridienne d’Olt F. C.

Deux autres buts, signés Gildas Grialou suite à une action personnelle et Clément Romiguière reprenant lui aussi un centre, concrétiseront la domination de la MOFC.Maintenir un groupe"C’est toujours intéressant de maintenir un groupe pour les tours de coupe, cela évite les cassures entre les matchs de championnat. Nous sommes contents de l’équipe et de nos jeunes.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MIDILIBRE: À Montpellier, les jeunes poussent pour mener le MHSC vers la victoire en Ligue 1Face à Tououse, ce dimanche 29 octobre en Ligue 1, Michel Der Zakarian a fait confiance aux jeunes Estève et Fayad. Un choix payant et victorieux.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

LAMARSWEB: Les BYers ont besoin d’une victoire à tout prixAuteurs de trois défaites sur leurs trois premières rencontres en Pro B, les basketteurs de Fos Provence Basket affrontent, ce mardi à 20h au Palais des sports de Marseille, Vichy-Clermont Basket, leader du championnat.

La source: lamarsweb | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Curry s'amuse face aux Pelicans, première victoire de la saison pour PortlandDans la lignée de son très bon début de saison, Stephen Curry a inscrit 42 points lundi soir pour mener les Warriors à la victoire face aux Pelicans (130-102). Portland a signé son premier succès à Toronto (99-91) et les Lakers ont souffert jusqu'au bout mais se sont imposés face à Orlando (106-103).

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

RFI: [Vos questions] La victoire de Tyson Fury contre Francis Ngannou a créé la polémiqueLes journalistes et experts de RFI répondent aux questions des auditeurs sur le droit à l'avortement en France, sur les conséquences économiques entre le Hamas et Israël et sur le retrait de la Minusma de son camp de Kidal.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Pour fêter la victoire des Springboks, le président Ramaphosa livre un discours “électoral”La victoire en Coupe du monde de rugby 2023 a permis au président sud-africain, Cyril Ramaphosa, de célébrer tout à la fois l’équipe nationale de rugby et son propre bilan, alors que des élections générales devraient se tenir en avril 2024.

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Haaland rend hommage à Messi après sa victoire au Ballon d'OrErling Haaland, finaliste du Ballon d'Or, félicite Lionel Messi pour sa victoire et partage une photo de lui avec le trophée sur Instagram.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕