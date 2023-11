Saint-Martin-Vésubie: après le passage de la tempête Aline, son atelier menace de s'effondrer

Si la vie reprend pour certains, pour d'autres le passage de la tempête Aline se fait encore ressentir à Saint-Martin-Vésubie. C'est notamment le cas de Sarah, une productrice de confiture dont l'atelier est toujours hors d'usage, l'empêchant de travailler. Ce bâtiment, qu'elle occupe avec un ami glacier-chocolatier, se trouve au sud de la commune, au croisement entre la rivière de la Madone et le Boréon.

"C'est un sentiment qui est difficile, d'être de nouveau en difficulté", témoigne-t-elle. Avant d'ajouter: "On s'est relevé il y a trois ans (...) On a fait notre possible pour pouvoir reprendre le travail et ça fait trois ans qu'on se bat pour réparer les blessures de la tempête Alex. On se retrouve aujourd'hui dans une situation similaire, et c'est très difficile moralement.

