Saint-Lô: des concerts des Rendez-vous soniques à des tarifs très accessibles

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

Saint-Lô: 24 concerts prévus aux Rendez-vous soniquesVIDÉO - Nicolas D'Aprigny, directeur programmateur du Normandy et des Rendez-vous soniques, était l'invité de BFM Normandie ce lundi 30 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Les courses RMC : le rendez-vous des parieurs et des amateurs de chevauxTous les samedis de 13h à 14h, Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini donnent la parole au monde des courses (entraineurs, drivers, jockey, propriétaires) et fournissent aux auditeurs les meilleurs conseils pour leurs paris du week-end. Lire la suite ⮕

Foire d'automne de Château-Thierry : bonnes affaires et divertissement au rendez-vousLa Foire d'automne de Château-Thierry est de retour avec sa fête foraine et son vide-grenier réputé. Ne manquez pas cet événement ludique et commercial dans le sud de l'Aisne ! Lire la suite ⮕

Gérald Darmanin se prépare pour un rendez-vous décisif au SénatLe ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se prépare pour l'examen de son projet de loi sur l'immigration au Sénat. Malgré les débats houleux à venir, il reste confiant et compte trouver des compromis. Il dévoilera également des mesures supplémentaires pour faciliter l'expulsion d'individus radicalisés. Lire la suite ⮕

Le Grand Rendez-vous : Sonia Mabrouk reçoit Éric Zemmour, président de ReconquêteTous les dimanches à 10h, Sonia Mabrouk accueille Éric Zemmour, président de Reconquête, dans le cadre du Grand Rendez-vous, en partenariat avec Europe 1 et Les Echos. Lire la suite ⮕

Hausse prudente en vue en Europe avant les rendez-vous des banques centralesHausse prudente en vue en Europe avant les rendez-vous des banques centrales Lire la suite ⮕