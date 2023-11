Saint-Amand décolle enfin, Basket Landes et Charnay sourient

Avec la manière, Saint-Amand a débloqué son compteur de victoire cette saison. Une première mi-temps sans faux pas pour les coéquipières de Marte Grays (23 points et 7 rebonds), qui menaient 55-39, avant de continuer à ne laisser aucune chance à La Roche Vendée ensuite.

Dans le même temps, Basket Landes signait son cinquième succès consécutif cette saison en Ligue Féminine. Dans un duel de haut de tableau contres Lattes-Montpellier, les coéquipières de Clarince Djaldi-Tabdi (17 points) ont distancé le BLMA après la pause (85-70), afin de rester à une seule longueur du leader villeneuvois.

« On est hyper contentes parce qu’on n’aurait pas forcément misé sur ça. On a réussi à battre des concurrents directs, là on vient de gagner contre une équipe qui a une qualité au-dessus de nous. On est allées chercher ce match référence. »Enfin, Charnay a signé une bonne affaire à la maison contre Angers. headtopics.com

Avec la manière, Saint-Amand a débloqué son compteur de victoire cette saison. Une première mi-temps sans faux pas pour les coéquipières de Marte Grays (23 points et 7 rebonds), qui menaient 55-39, avant de continuer à ne laisser aucune chance à La Roche Vendée ensuite. Bien emmenées par leur capitaine Pauline Lithard (12 poin...

Le BLMA prépare son déplacement à Basket Landes sans Marième BadianeLe BLMA se prépare à affronter Basket Landes sans Marième Badiane, victime d'une fracture à la main gauche. L'équipe devra faire sans elle jusqu'à la fin de l'année. Lire la suite ⮕

Basket Landes domine Lattes-Montpellier et se place 3e de LFBAvant la trêve de Ligue féminine, Basket Landes remporte une victoire solide contre Lattes-Montpellier (85-70) et se classe à la 3e place de LFB. Le club recevra Salamanque en Euroligue avant une pause de trois semaines. Lire la suite ⮕

Basket Landes réalise un exploit contre Lattes-MontpellierMeilleure marqueuse (17 points), Clarince Djaldi-Tabdi a réalisé son match le plus abouti pour guider les siennes vers la victoire à l’espace Mitterrand. Basket Landes n’a rien d’une équipe en reconstruction et peut faire mieux que tenir tête à des cadors de LFB. Lire la suite ⮕

Résultats des matchs de football du week-endVillers-Outréaux (R3) - CHAMBLY (N2) : 1-3, CHANTILLY (N3) - Cambrai (R1) : 1-1, 4-2 tab, ITANCOURT (R1) - Wasquehal (N2) : 5-0, BONDUES (R1) - Maubeuge (R1) : 1-1, 4-3 tab, Le Quesnoy (R3) - Calonne-Liévin (D1), La Sentinelle (R3) - Longueau (R1), Arras (R1) - RC Calais (R1), Olympique Hénin (D2) - Nœux-les-Mines (R1), Calonne-Ricouart (R3) - Saint-Omer (R1), Montdidier (R3) - Saint-Amand (N3), Leffrinckoucke (D1) - Croix (N3), Raismes (R2) - Loon-Plage (R1), Blériot-Plage (R3) - Avion (R1), Anzin Saint-Aubin (R2) - Feignies-Aulnoye (N2), Grande-Synthe (R1) - Boulogne (N2), Coulogne (R3) - Choisy-au-Bac (R1), Lomme Délivrance (D2) - Le Pays du Valois (N3), Provin (R1) - Le Portel (R2) Lire la suite ⮕

Armagnac en fête revient les 28 et 29 octobre dans les LandesDepuis son lancement en 1999, l'événement a attiré gourmets, gourmands et curieux. Une vingtaine de chais seront présents pour faire découvrir les richesses de l'armagnac. Les Sites remarquables du goût proposeront des produits de qualité. Lire la suite ⮕

Raréfaction du foncier dans les Landes : le Département prend des mesuresLe Département des Landes souhaite anticiper la raréfaction du foncier et aider les collectivités à construire ou réhabiliter des logements vacants. En 2021, 21 000 logements étaient vacants dans les Landes, soit 8% du parc de logements. Les habitats situés dans les centres-bourgs construits dans les années 1930 sont les plus concernés. De plus, les communes landaises disposent d'un gisement foncier de 3 089 hectares, pouvant accueillir 35 000 logements. Lire la suite ⮕