Jeudi 11 avril 2024, Safran Helicopter Engines organise un grand job dating à Mérignac. L'entreprise cherche à recruter dans le domaine de l'usinage et de la production, avec nombreux postes en CDI , CDD , intérim et alternance, près de Pau et Bayonne . Plus de 400 postes en CDI Avec 'un marché de l'hélicoptère en pleine croissance', le groupe a recruté plus de 400 personnes en CDI en 2023. Et annoncé un niveau d'embauches équivalent en 2024.

À lire aussi Salaires, fierté au travail, avantages : Keolis veut attirer 245 nouveaux conducteurs TBM en 2024 Et afin d'attirer le plus de candidats dans un marché du travail tendu, Safran Helicopter Engines met en avant son 'ambition de féminiser davantage ses équipes' et les possibilités de formations pour permettre les réorientations et reconversions professionnelle

Safran Helicopter Engines Job Dating Recrutement Usinage Production CDI CDD Intérim Alternance Pau Bayonne Marché De L'hélicoptère Féminisation Des Équipes Formations Réorientations Professionnelles

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



actufr / 🏆 1. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Emploi dans les Landes : 10 nouveaux CDI à prendre dès maintenantAvec Actu Landes, découvrez ces 10 nouvelles offres d'emploi en CDI pour ce mercredi 20 mars 2024 dans le département.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Corentin va quitter son CDI pour vivre 100% sa passion des Jeux OlympiquesAu cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes de Olivier Delacroix. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche, mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Emploi à Ploërmel : des postes en CDD et CDI et des jobs d'été à pourvoirUn forum de l'emploi est organisé à Ploërmel (Morbihan) vendredi 29 mars 2024. Des postes en CDD et CDI ainsi que des jobs d'été seront proposés.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

CDI seniors : les plus de 50 ans sont-ils forcément 'has been' au boulot ?Alors que la situation professionnelle des seniors est au cœur des discussions entre partenaires sociaux en ce moment, un problème reste à résoudre : un tiers des plus de 55 ans ne travaillent plus selon les statistiques officielles.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

CDI seniors : comment mieux gérer la fin de carrière des plus de 50 ansPODCAST - Alors que la situation professionnelle des séniors est au cœur des discussions entre partenaires sociaux en ce moment, il faut résoudre un paradoxe : un tiers des plus de 55 ans ne travaillent plus selon les statistiques officielles.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Emploi dans les Landes : ces 10 nouveaux CDI à prendre dès maintenantAvec Actu Landes, découvrez ces 10 nouvelles offres d'emploi en CDI pour ce mardi 2 avril 2024 dans le département.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »