Sabine Azéma et André Dussollier dans le film « N’avoue jamais »

Premier rendez-vous, jeudi 11 avril à 20 h 30, pour la projection de « N’avoue jamais », suivie d’une rencontre avec le réalisateur Ivan Calbérac et du comédien André Dussollier . Lequel partage l’affiche avec Sabine Azéma . Ils campent un couple dont le mari, toujours fou amoureux de sa femme depuis cinquante ans, découvre qu’elle l’a trompé quarante plus tôt.

Lundi 15 avril à 20 h 30, le réalisateur Olivier Casas viendra présenter « Frères » inspiré d’une histoire vraie, notamment vécue par Michel De Robert, qui sera, lui aussi, présent à cette occasion. L’histoire est la sienne, et celle de son frère, deux petits garçons de 5 et 7 ans qui, abandonnés par leur mère en 1948, s’enfuient dans la forêt. Ils y survivront pendant sept années et tisseront un lien qui les unira à jamais. Le film sortira le 24 avril sur les écrans

