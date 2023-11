Saarbrucken renvoie le Bayern à la maison !

{username} À l'instant Partager Suivre ce postNe plus suivre ce post Enregistrer Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés . Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés La réponse de l'auteur{commentContent} Répondre 00 Signaler {username} À l'instantLa réponse de l'auteur Partager Suivre ce postNe plus suivre ce post Enregistrer Sauvegardé.

LEQUIPE: Le Bayern Munich éliminé de la Coupe d'Allemagne par Sarrebruck, pensionnaire de D3Le Bayern Munich de Thomas Tuchel a été éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe d'Allemagne ce mercredi soir par Sarrebruck (1-2), pensionnaire de D3.

LEQUIPE: Thomas Tuchel (Bayern Munich) : « Difficile d'expliquer la défaite »Quelques minutes après avoir été battu par le FC Sarrebruck et éliminé de la Coupe d'Allemagne, Thomas Tuchel, le coach du Bayern, peinait à expliquer la défaite de ses joueurs, ce mercredi soir.

RMCSPORT: Coupe d'Allemagne: humiliation pour le Bayern Munich, éliminé par un club de D3Le Bayern Munich s'est incliné 2-1 au 2e tour de la Coupe d'Allemagne contre le FC Sarrebruck, qui a marqué dans le temps additionnel.

EUROSPORT_FR: La sensation : Le FC Sarrebruck, club de 3e division, élimine le Bayern Munich !Le 15e du championnat de 3e division allemande, a créé un véritable exploit en éliminant le Bayern Munich (2-1) en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne

EUROSPORT_FR: Après l'élimination contre Sarrebruck (2-1), la gueule de bois au Bayern MunichEliminés dès le second tour par Sarrebruck, le Bayern Munich est retombé dans un schéma qu'il connait, et pourrait traîner quelques conséquences.

EUROSPORT_FR: Bayern Munich en direct - DFB-Pokal : Football Scores & RésultatsEurosport est votre source privilégiée pour les dernières mises à jour des matches de DFB-Pokal. Obtenez le résumé complet du 1. FC Saarbrücken - Bayern Munich, avec les statistiques et les temps forts.

