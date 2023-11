Rugby. Beauden Barrett a réussi une performance unique en Coupe du monde : voici pourquoi

Cela ne va pas le consoler, c'est une certitude. Mais le All Blacks Beauden Barrett est entré dans l'histoire de la Coupe du monde de rugby le 28 octobre contre l'Afrique du Sud (12-11).Lors de la finale face aux Springboks, Beauden Barrett a marqué à la 58e minute le seul essai de la rencontre disputée sous la pluie au Stade de France (12-11).

Cette réalisation l'a fait entrer dans l'histoire : en effet, il est le premier joueur à marquer un essai lors de deux finales de Coupe du monde. En 2015, face à l'Australie, il avait piqué un sprint à la 79e minute pour filer entre les poteaux et sceller définitivement la victoire de son équipe (34-17).Même en jouant 53 minutes à 14, les All Blacks ont eu la maîtrise du ballon (60% de possession) et les occasions d'essais les plus nettes.

'Je pense que ce serait mentir de dire qu’on a eu toutes les meilleures occasions', tempérait le sélectionneur Ian Foster après le coup de sifflet final. 'On a tout fait pour nous donner toutes les chances de gagner. Mais ça ne change rien : on est dégoûtés !' Coupe du monde 2023. headtopics.com

Outre le fait de marquer dans deux finales de Coupe du monde, Beauden Barrett a aussi réalisé un petit exploit : il est le premier joueur à marquer un essai à l'Afrique du Sud en finale d'un Mondial. Les Boks en ont disputé 4, et les ont toutes gagnées...

Beauden Barrett marque le premier essai de la finale de la Coupe du mondeAprès un essai refusé, Beauden Barrett marque enfin pour les All Blacks, leur permettant de revenir dans la rencontre et d'espérer décrocher un quatrième titre mondial. Lire la suite ⮕

Les All Blacks relancent le match avec un essai de Beauden BarrettAprès avoir vu un essai refusé, les All Blacks insistent du même côté gauche et Beauden Barrett marque à la 58e minute pour relancer le match. Lire la suite ⮕

L'Afrique du Sud remporte sa quatrième Coupe du monde de rugbyL'Afrique du Sud entre dans l'Histoire en remportant le trophée pour la quatrième fois, en 2019, 2023, 1995 et 2007. Les Springboks ne battent pas tous les records lors de cette édition. La Nouvelle-Zélande aurait pu rentrer dans la grande Histoire du rugby avec une troisième victoire. Lire la suite ⮕

La magie de la Coupe du monde de rugbyBernard Chambaz, poète et écrivain, partage son expérience du quart de finale entre l'Irlande et les All Blacks lors de la Coupe du monde de rugby, et exprime sa fascination pour cet événement sportif. Lire la suite ⮕

L'Afrique du Sud remporte la Coupe du monde de rugby 2023L'Afrique du Sud a remporté pour la quatrième fois le titre de champion du monde de rugby en battant les All Blacks en finale. Handré Pollard a été décisif avec un sans-faute au pied. Malgré les conditions difficiles, les Sud-Africains ont su garder leur calme et leur confiance pour remporter la victoire. Lire la suite ⮕

Siya Kolisi, légende du rugby sud-africain, remporte la Coupe du monde 2023En battant les All Blacks en finale, Siya Kolisi rejoint Richie McCaw dans la légende en soulevant deux fois le trophée Webb-Ellis en tant que capitaine. Ému et souriant, Kolisi exprime sa gratitude envers son pays et souhaite inspirer les gens en Afrique du Sud. Lire la suite ⮕