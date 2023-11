Rugby. Abdelatif Benazzi (FFR) : 'On va faire le boulot pour que la France soit respectée'

Après le quatrième titre de champion du monde de l'Afrique du Sud, Abdelatif Benazzi fait un bilan de la Coupe du monde 2023.

Membre du comité directeur de la Fédération Française de Rugby (FFR) depuis juin 2023, l'ancien capitaine du XV de France est notamment en charge des relations internationales du rugby français. Rugby. Ardie Savea élu joueur de l'année : 'J'aurais largement préféré être champion du monde'

La victoire des Springboks, le parcours des Bleus, la progression des nations du Tier 2 ou l'influence de la France sur le rugby international, le deuxième ligne aux 78 sélections (1990-2001) n'a écarté aucun sujet avant la cérémonie des World Rugby Awards qui est venue conclure la Coupe du monde 2023 ce dimanche 29 octobre. 'Cette équipe sud-africaine qui a mérité sa victoire a gagné trois matchs par un point d'écart. headtopics.com

'C'est un travail de longue haleine qu'on a commencé. On a eu confirmation de tous ces postes auprès des commissions des 6 Nations et de World Rugby. On va chercher plus ce qui nous manque. On revendique les meilleurs joueurs et le meilleur championnat mais on n'est pas respecté comme tel par les autres pays. Ce n'est pas leur faute, c'est notre faute. On va faire le boulot.

World Rugby a annoncé mardi 24 octobre l'élargissement du nombre de participants à la Coupe du monde de rugby. Une décision qui prendra effet dès l'édition de 2027 en Australie. Abdelatif Benazzi met en garde sur les conditions qui doivent accompagner ce changement. headtopics.com

