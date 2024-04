Rudy Fernandez annonce sa retraite de basketteur professionnel

Rudy Fernandez a convoqué la presse le jour de ses 39 ans pour annoncer qu’il allait prendre sa retraite de basketteur professionnel à l’issue de la saison 2023-2024 . Formé chez lui, à Palma de Majorque, avant de rejoindre le centre de formation de la Joventut Badalone à 14 ans, cet ailier athlétique et bon shooteur s’y est imposé au point de tourner à 21,2 points de moyenne en Liga Endesa lors de sa dernière saison sur place, en 2007-2008.

Sélectionné à la 24e position de la Draft NBA 2007, il a finalement rejoint Portland l’été suivant. Aux côtés de Nicolas Batum notamment, il a réalisé une belle saison rookie (10,4 points de moyenne) mais son rôle et son impact ont peu évolué au point qu’il ait été échangé par deux fois au cours de l’intersaison 2011 pour finir à Denver.Chez les Nuggets, Rudy Fernandez a disputé sa dernière saison NBA avant de revenir en Espagne, direction de le Real Madrid. Il y a remporté trois titres en EuroLeague et six titres de champion d’Espagn

