Routes, avion, train, voies vertes : le président du Département interpelle le préfet de Région

« La négociation du volet principal du contrat de plan État Région a permis de rattraper en partie le retard important d'investissement dont souffrait l'Université du Mans depuis plusieurs décennies,

reconnaît Dominique Le Mèner, le président du conseil départemental de la Sarthe, dans un courrier adressé au préfet de Région, le 18 octobre 2023. Tout en rappelant que pour la période 2015-2020, la Sarthe

« territoire qui présente les indicateurs sociodémographiques les plus fragiles de la région, bénéficiait proportionnellement moins des investissements des contrats plans État Région ».109 € par habitant quand la moyenne régionale était de 348 € par habitant ».« illustrent des évolutions positives », l’importance que revêt pour la Sarthe, la question des mobilités ». headtopics.com

