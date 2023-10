Rouen: Franque-Emmanuel Coupard la Droitte porte plainte pour diffamation contre Laura Slimani

Près de trois semaines après un conseil municipal houleux à Rouen, les tensions restent vives entre conseillers municipaux. Élu du groupe "Au cœur de Rouen", Franque-Emmanuel Coupard la Droitte annonce ce vendredi 27 octobre, par un communiqué de son avocat, porter plainte pour diffamation envers Laura Slimani, membre de la majorité municipale et adjointe au maire de Rouen.

Il faisait suite à la mise en place d'une trame noire (des espaces sans éclairages publics). Un "lynchage démocratique" "Vous dites que la pollution lumineuse nocturne gêne la faune, perturbe ses déplacements, lui cause des dommages. Mais en réalité, vous devriez utiliser non pas le singulier mais le pluriel", avait affirmé Franque-Emmanuel Coupard La Droitte.

Lire la suite:

BFMTV »

Un homme tué par balle près de Rouen, une enquête est ouverteUn homme a été tué par balle dans la soirée du mercredi 25 octobre 2023, à Maromme, dans la métropole de Rouen, en Seine-Maritime. La police judiciaire a ouvert une enquête. Lire la suite ⮕

Ibrahim Maalouf fait son Zénith à RouenTrompettiste largement reconnu, Ibrahim Maalouf est en tournée et sera de passage au Zénith de Rouen, samedi 28 octobre 2023. Il présentera son 17e album, Capacity to love. Lire la suite ⮕

Seine-Maritime: beaucoup de femmes choisissent Rouen pour la congélation de leurs ovocytesVIDÉO - De plus en plus de femmes ont recours à la congélation de leurs ovocytes et choisissent la Normandie pour franchir le cap. Le centre de fertilité du CHU de Rouen attire des patientes bien au-delà de la région, car les délais d'attente y sont plus courts qu'en région parisienne notamment. Lire la suite ⮕

«Israël doit agir de manière ciblée», estime Emmanuel MacronLors d’un discours prononcé à l’issue du sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a appelé ce vendredi 27 octobre l’Etat d’Israël à «agir de manière ciblée sans mettre en danger la vie des civils». Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : Emmanuel Macron demande une «trêve humanitaire pour protéger les populations»Lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a appelé à une 'trêve humanitaire' entre Israël et le Hamas afin 'd'organiser la protection' des civils dans la bande de Gaza. Le chef de l'État estime qu'une trêve aiderait à négocier la libération des otages, encore présents dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas: Emmanuel Macron demande une 'trêve humanitaire' dans la bande de GazaLe président français a réclamé une 'trêve humanitaire' à Gaza et mis en garde Israël sur sa riposte au Hamas dans l'enclave palestinienne. Lire la suite ⮕