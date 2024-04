Rothen s'enflamme : le nouveau rendez-vous du foot

📆 02/04/2024

Du lundi au vendredi, de 18h à 20h, « Rothen s’enflamme » est LE nouveau rendez-vous du foot ! Avec sa liberté de ton et sa passion, Jérôme Rothen lancera des débats enflammés avec sa Dream Team d’anciens joueurs. L'intégralité de l'émission « Rothen s’enflamme », le rendez-vous qui vous plonge dans un vestiaire de foot. Tous les soirs, des anciens joueurs professionnels analysent et débattent autour de l’actualité du foot. Jérôme Rothen anime des débats enflammés avec sa Dream Team composée de Christophe Dugarry, Emmanuel Petit, Jean-Michel Larqué, Eric di Meco, Pascal Olmeta, Jérémy Menez et deux recrues : Andy Delort et Steve Savidan. Julien Cazarre propose son journal du foot : Le Cazarre enchainé ainsi qu’un quizz Rothen contre le reste du monde

